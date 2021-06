Reggio Calabria, anche il centro è invaso dai rifiuti. Un cittadino ironizza: “composizioni geniali, è una nuova forma d’arte” [FOTO]

24 Giugno 2021 16:40

Rifiuti abbandonati in strada e sul marciapiede in via Vincenzo Saccà e via Fiume a Reggio Calabria

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria non riguarda solo la periferia, ma interessa anche il centro storico. Un lettore di StrettoWeb segnala la presenza di spazzatura in strada e sui marciapiedi in via Vincenzo Saccà e via Fiume. La rassegnazione ormai è evidente, ma il cittadino cerca di sdrammatizzare la situazione indecorosa. Di seguito il messaggio: