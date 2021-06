Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, a Ravagnese montagne di spazzatura alte quanto i muri delle case [FOTO]

12 Giugno 2021 15:42

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore indignato: montagne di spazzatura in via Mortara di Ravagnese, i sacchetti raggiungono i muri delle case

Cumuli di spazzatura alti quanto i muri esterni che delimitano i giardini delle abitazioni. Sembra impossibile, ma potete controllare con i vostri occhi le immagini della gallery. Succede in via Mortara a Ravagnese. La situazione legata all’emergenza rifiuti di Reggio Calabria rischia di aggravarsi con l’arrivo dell’estate. Sporcizia, cattivo odore e degrado nella totale indifferenza di chi dovrebbe provvedere a tenere la città pulita. La segnalazione è stata effettuata alla redazione di StrettoWeb da un lettore indignato che ci tiene a sottolineare “le bollette per la spazzatura sono arrivate. I soldi li vogliono, ma i servizi non li rendono“.