Elezioni, decisi i candidati del Centro/Destra a Roma e Torino: “in settimana decideremo per la Calabria”

9 Giugno 2021 17:40

Tajani: “su Milano stiamo lavorando, oggi abbiamo chiuso Roma, Torino e la Calabria. Sabato annunceremo il candidato presidente per la Regione”

“Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sara’ ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria“. Lo dichiara il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini.

Tajani: “Sabato annunceremo il candidato presidente per la Regione Calabria

“Su Milano stiamo lavorando, oggi abbiamo chiuso Roma, Torino e la Calabria. Sabato annunceremo il candidato presidente per la Regione“. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine del vertice di centrodestra. “Abbiamo su Roma un candidato sindaco e un candidato prosindaco con un curriculum straordinario. Appoggiamo un candidato civico a Torino. Abbiamo mantenuto l’impegno di candidati civici“, ha aggiunto.