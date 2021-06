Reggina-Bianchi è quasi fatta, l’annuncio del calciatore: “Non voglio sbilanciarmi troppo, ma ci siamo”

9 Giugno 2021 13:18

Nicolò Bianchi ha annunciato il “quasi rinnovo” con la Reggina ai canali ufficiali del club amaranto: “Manca solo la firma”

“Sapete che a me piace dire le cose come stanno. Ieri ho incontrato entrambi i direttori per la prima volta. Non voglio sbilanciarmi troppo ma ci siamo, manca solo la firma. In qualunque caso io avrei aspettato la Reggina, lo avevo detto al presidente dopo la vittoria col Monza”. Parole e musica di Nicolò Bianchi, che ai canali ufficiali del club ha dato per quasi fatto il rinnovo con la società amaranto. Si resta, dunque, solo in attesa dell’ufficialità.