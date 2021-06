Un’italiana alla guida dell’armata spagnola: Alice Campello e le altre Wags della Spagna [FOTO]

14 Giugno 2021 19:50

Sensuali, intraprendenti, artiste e sportivissime: Alice Campello guida il team delle Wags della Spagna

Gossip, moda e musica sono dei mondi che vanno a braccetto con lo sport, soprattutto quando si parla di calcio e di manifestazioni importanti come gli Europei. Ecco quindi che in tantissimi sono curiosi di conoscere le Wags delle varie nazionali e di seguirle sui social, per sapere in che modo fanno il tifo per i loro uomini. Anche la Spagna, come tante altre squadre protagoniste agli Europei di calcio 2021, ha delle Wags davvero interessanti.

Le Wags della Spagna

Prima fra tutte c’è l’italiana Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Alice, influencer, fashion blogger ed imprenditrice, è famosissima in Italia e non solo. Ha 26 anni ed è nata a Mestre. Ha conosciuto il calciatore spagnolo tramite i social: Morata, vedendo una foto di Alice su Instagram rimase subito colpito e dopo aver chiesto a diversi amici se la conoscevano, decise di scriverle. Lei rispose dopo diverso tempo e presto i due uscirono assieme, fu subito amore. Solo un anno dopo dal loro incontro i due si sono sposati e adesso sono genitori di tre splendidi bambini, i gemellini Leonardo e Alessandro e l’ultimo arrivato Edoardo.

Impossibile poi non citare Edurne, cantante spagnola, classe ’86, compagna di De Gea e madre di una splendida bambina. Fanno parte del team delle Wags spagnole anche Elena Galera, moglie di Busquets e la sexy e sportivissima Paddy Charlotte, fidanzata di Marcos Llorente.