Reggio Calabria, il dolce che unisce le due sponde dello Stretto: ecco la torta “Regno delle Due Sicilie” dell’artista Davide Malizia

6 Maggio 2021 17:40

Il Maestro Davide Malizia ha voluto regalare alla città di Reggio Calabria un nuovo dolce al gusto di Bergamotto

Calabria e Sicilia si abbracciano in uno splendido dolce. Conpait Calabria con il suo presidente Angelo Musolino e il responsabile regionale Davide Destefano hanno organizzato un corso con dodici allievi provenienti da tutta Italia, invitando a Reggio Calabria il famoso pasticcere Davide Malizia, eletto miglior artista dello zucchero del mondo nel 2020, ed ha portato all’attenzione del Maestro il Bergamotto, prodotto reggino per eccellenza. Il “Principe degli Agrumi” ha conquistato persino il palato dell’esperto pasticcere, tanto da convincerlo a revisionare un suo famoso dolce, chiamato Siciliano, fatto con il pralinato di mandorle.

Nasce così la sua idea di torta, dal nome il Regno delle Due Sicilie, in grado di creare una sorta di gemellaggio tra le due Regioni italiane ed unire la freschezza del Bergamotto di Reggio Calabria con la dolcezza della Mandorla siciliana. Destefano inoltre ha sottolineato l’importanza della lezione a cui ha avuto l’onore di lavorare per l’organizzazione: l’artista Davide Malizia ha infatti mostrato preparazioni di dolci molto raffinati che i partecipanti al corso potranno riprodurre nei propri locali. Si tratta di squisitezze molto particolari ma comunque possibili da riproporre e presto chissà che Gelato Cesare non regali altre sorprese ai clienti.