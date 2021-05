Calabria, Spirlì a Taurianova per il vaccino: “finalmente il mio turno” [FOTO]

15 Maggio 2021 12:41

Il presidente Nino Spirlì ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino anti-Covid

“E, finalmente, la prima dose è toccata anche a me. Prenotazione effettuata sulla piattaforma il 30 aprile, appuntamento per la prima dose stamattina al centro vaccinale di Taurianova (Reggio Calabria)”. Lo scrive tramite il proprio account Facebook il governatore della Regione Calabria, Nino Spirlì. Il presidente facente funzioni, come annunciato nei giorni scorsi, ha scelto l’hub vaccinale della sua città per comodità. Con il gesto di oggi Spirlì ci ha tenuto a dare l’esempio verso tutti i calabresi, con la speranza che presto la maggior parte della popolazione sia vaccinata e si possa tornare alla vita normale. “Attesa con velata agitazione come per tutti, chiacchierata rassicurante con la Tenente medico, e, infine, la tanto attesa dose di vaccino. Un ringraziamento particolare agli Ufficiali medici e Sottufficiali sanitari, nonché al responsabile del centro vaccinale, per avermi permesso di effettuare il tutto come ogni altro cittadino calabrese. Vaccinarsi non è un privilegio, ma un diritto/dovere di ogni Italiano”, ha concluso il governatore. In alto le foto con gallery scorrevole.