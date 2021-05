Scarcerato Brusca, l’autista di Falcone: “è un’offesa alle vittime della strage di Capaci, dovevano buttare le chiavi”

31 Maggio 2021 21:57

Scarcerato Brusca: le parole di Giuseppe Costanza, autista del giudice Giovanni Falcone scampato alla strage di Capaci

“E’ una notizia che sicuramente non mi fa piacere. E’ un’offesa per le persone che sono morte in quella strage. Secondo me dovevano buttare via le chiavi“. Così Giuseppe Costanza, autista del giudice Giovanni Falcone scampato alla strage di Capaci, commenta con l’Adnkronos la scarcerazione per fine pena di Giovanni Brusca. “Sono trascorsi 29 anni da quel giorno, ma né Falcone, né la moglie, né i ragazzi della scorta potranno mai ritornare in vita – aggiunge -. Che Paese è il nostro? Chi si macchia di stragi del genere per me non deve più uscire dalla galera”. Se avesse la possibilità di farlo cosa direbbe all’uomo che azionò il telecomando che causò l’esplosione? “Niente. Non mi sento neppure di avvicinarmi a una persona del genere”.