Reggio Calabria: incuria e degrado in Via Loreto [FOTO]

24 Maggio 2021 22:26

Reggio Calabria: incuria e degrado in Via Loreto, la denuncia del comitato di quartiere “Ferrovieri-Pescatori”

“Le immagini a corredo scattate da alcuni cittadini rappresentano lo stato disastroso in cui versa via Loreto, importante arteria che collega il nostro Quartiere a quello confinante di Sbarre Centrali. In particolare, nelle adiacenze del civico 8, insiste una ciclopica voragine, trasformatasi ben presto in una discarica a cielo aperto, ricettacolo di insetti e roditori”, è quanto scrive in una sul proprio profilo facebook, il comitato di quartiere “Ferrovieri-Pescatori”. “In aggiunta, le perdite fognarie rendono ancor di più insostenibile la vivibilità all’interno delle civili abitazioni adiacenti, interessate da effluvi continui e penetranti. Tante le segnalazioni da parte dei cittadini all’Amministrazione Comunale che, allo stato dei fatti, ha preferito non far pervenire risposta alcuna. Riteniamo che non si possa più procrastinare un intervento esecutivo da parte degli Organi competenti, dal momento che evidente risulta la compromissione dell’igiene pubblica nonché della salute e del benessere dei cittadini”, conclude il Comitato. In alto la FOTOGALLERY completa.