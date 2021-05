Reggio Calabria: perdita d’acqua e buche enormi in via Trapezi [FOTO e VIDEO]

20 Maggio 2021 18:21

Reggio Calabria: consistente perdita d’acqua e buche enormi in via Trapezi traversa Neri. Un cittadino denuncia: “la zona Sud è letteralmente abbandonata”

Degrado ed incuria nella zona di Croce Valanidi a Reggio Calabria precisamente in via Trapezi traversa Neri a causa di enormi voragini e continue perdite di acqua. Nonostante le numerose segnalazioni continua il disagio dei residenti, che nasce dalla non disattivazione delle vecchie condotte idriche dell’acqua durante gli allacci delle nuove condotte. “La zona sud ormai è abbandonata – denuncia il signor Serranò – ho chiamato i vigili urbani ed ho segnalato il problema all’Urp, ma nessuno è venuto a risolvere il problema”. In alto la FOTOGALLERY completa, in basso il VIDEO.