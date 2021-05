Reggio Calabria, atti di vandalismo a piazza Carmine: pavimento imbrattato con scritte a vernice [GALLERY]

8 Maggio 2021 12:17

Reggio Calabria, scritte a vernice imbrattano il pavimento di piazza Carmine: atti vandalici compiuti, probabilmente, a tarda notte

Come se Reggio Calabria non avesse già abbastanza problemi, ci si mettono anche i cittadini stessi a deturpare ciò che resta di bello e pulito. Il centro cittadino si è svegliato con l’amara sorpresa di una piazza Carmine imbrattata di scritte bianche. Atti vandalici perpetrati probabilmente a tarda notte e ritrovati in tutta la loro inutilità e bruttura nella mattinata odierna. Vandalismo che sta diventando sinistramente troppo frequente dopo gli episodi che hanno portato alla distruzione della stele dedicata a Massimo Mazzetto e ai danni provocati in zona Botteghelle.