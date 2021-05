Reggio Calabria, città sempre più degradata e abbandonata: viaggio ai Villini Svizzeri, “siamo diventati peggio delle favelas” [FOTO E VIDEO]

6 Maggio 2021 12:58

Reggio Calabria, viaggio nel quartiere dei Villini Svizzeri: era la zona residenziale più tranquilla, pulita e ordinata sulle colline del centro storico, adesso è abbandonata ad un degrado e a una sporcizia senza precedenti

Le condizioni in cui versa la città di Reggio Calabria sono sempre peggiori a causa del degrado e dell’abbandono del territorio: enormi voragini flagellano il manto stradale in tutte le zone della città; perdite della rete idrica creano disagi ai residenti costretti a rimanere a secco nelle loro abitazioni; i pedoni sono costretti a camminare su marciapiedi delimitati da cumuli di spazzatura non raccolta. Il degrado e la sporcizia di questi giorni non hanno precedenti nella storia di Reggio, a fronte di ciechi proclami di una politica interessata soltanto al consenso.

Per evidenziare questi problemi un residente di via Villini Svizzeri ha contattato StrettoWeb lamentando le condizioni incredibilmente degradate di quello che era un quartiere nobile della città. E così, recandoci ai Villini Svizzeri abbiamo potuto osservare svariate perdite idriche, perdite della fognatura, erbacce selvagge, spazzatura ovunque. Un vero e proprio disastro che di svizzero ricorda ben poco. Era la zona residenziale più pulita e tranquilla a ridosso del centro, adesso sembra trasformata in una favela.