Reggio Calabria, nuova protesta a Piazza Italia dei lavoratori Avr ed Ecologia Oggi: “vogliamo i nostri stipendi” [FOTO e INTERVISTA]

Nuova protesta a Piazza Italia a Reggio Calabria dei lavoratori di Ecologia Oggi ed Avr che si occupano di raccolta dei rifiuti. Domenico Giordano, segretario provinciale Fit Cisl, ai nostri microfoni ha detto: “siamo alle solite con i ritardi degli stipendi ai lavoratori. Le due società devono spiegare il perchè dei non pagamenti. La protesta non finirà qui, pronti a proclamare 48 ore di sciopero”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giuseppe Triglia della Fiadel: “siamo stanchi dei soliti ritardi, ogni mese siamo qui a rincorrere i nostri diritti. Abbiamo discusso con la Prefettura dei nostri problemi, speriamo si arrivi ad una soluzione stabile”. In alto la FOTOGALLERY , in basso le INTERVISTE complete.