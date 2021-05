Messina: protesta davanti Palazzo Zanca dei lavoratori dei Cantieri Servizi [FOTO]

31 Maggio 2021 13:03

Messina: una delegazione di lavoratori e lavoratrici dei Cantieri Servizi stamane ha manifestato davanti a Palazzo Zanca

Una delegazione di lavoratori e lavoratrici dei Cantieri Servizi stamane ha manifestato davanti a Palazzo Zanca a Messina per chiedere un incontro alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore, in merito all’urgenza di una continuità lavorativa, e per il pieno riconoscimento dell’esigenza della cura del territorio cittadino, in quanto la Città di Messina, a loro dire è: “luogo di una bellezza straordinaria, quindi va riqualificata, messa in sicurezza e pulita.”