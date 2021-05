Messina, è invasione di moscerini verdi. Il Consigliere Laimo: “serve celere intervento di disinfestazione” [FOTO]

8 Maggio 2021 12:04

Problemi anche in una scuola: “impossibile tenere le finestre aperte, numerosi i disagi”

La V Circoscrizione presa d’assalto da milioni di moscerini verdi. E’ quanto sta accadendo in questi ultimi giorni, in concomitanza con l’avvio della primavera, soprattutto in alcune zone del territorio della V Circoscrizione.

A denunciarlo in una nota è il Consigliere del Quinto Quartiere Franco Laimo, che ha immediatamente scritto all’Assessore all’Ambiente Avv. Dafne Musolino ed al Dipartimento Ambiente e Sanità del Comune di Messina, richiedendo un “celere intervento di disinfestazione su tutto il territorio, utile non solo per i moscerini ma anche per le svariate specie di insetti che con l’avvicinarsi della calda stagione cominciano a proliferare”.

“Ieri, ad esempio una scuola cittadina è stata presa d’assalto da questi moscerini verdi, che seppur innocui per l’essere umano, sono davvero fastidiosi: inoltre, tenendo aperte le finestre delle aule scolastiche, sia mediante le nuove normative anti-covid, che a causa del naturale aumento delle temperature, nelle classi sono entrati migliaia e migliaia di insetti, creando non pochi disagi. Certamente con l’avvio della Primavera la Natura compie il suo naturale corso, ma forse in certi casi, bisogna coadiuvare con l’intervento dell’uomo”, conclude la nota.