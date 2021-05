Messina, grave incidente Monforte Marina: auto si incastra sotto il guard rail, illeso il guidatore [FOTO]

22 Maggio 2021 19:06

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti a Monforte Marina per un incidente stradale autonomo

Oggi alle ore 15,45 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti a Monforte Marina per un incidente stradale autonomo. Sembra che il conducente del mezzo, mentre percorreva con la sua autovettura la statale in direzione Milazzo, ha perso il controllo ed è andato ad incastrarsi sotto il guard rail. Fortunatamente nessuna conseguenza per il guidatore che è rimasto illeso. La squadra, intervenuta con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, dopo aver messo in sicurezza l’auto e la protezione stradale, ha fatto rientro in sede. Sul posto Carabinieri e carro attrezzi.