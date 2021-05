Reggio Calabria: incendio sulla Collina di Pentimele [FOTO LIVE]

8 Maggio 2021 11:47

Reggio Calabria, l’incendio sta interessando una vasta area della Collina di Pentimele

Un incendio sta interessando in questi minuti una vasta area della Collina di Pentimele nella zona nord della città di Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, le fiamme divampano tra la vegetazione a pochi metri dalla via Nazionale Pentimele.