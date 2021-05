Londra, incendio in un palazzo di 19 piani: impegnati 100 pompieri per domare le fiamme [VIDEO]

7 Maggio 2021 13:17

Incendio in un palazzo di 19 piani nella zona est di Londra: impegnati 100 pompieri e 20 mezzi per tentare di domare le fiamme

Un centinaio di vigili del fuoco, coadiuvati da 20 mezzi, sono impegnati attualmente a Londra per spegnere un incendio in un palazzo di edilizia popolare di 19 piani. A dare la notizia sono stati i vigili del fuoco londinesi attraverso il proprio account Twitter. Le fiamme hanno interessato l’ottavo, il nono e il decimo piano della struttura situata nel quartiere Poplar, zona est di Londra. Le prime telefonate di allarme sono arrivate ai vigili del fuoco poco prima delle 9, ora locale. Sul posto, in Fairmont Avenue, sono intervenute diverse ambulanze, anche del London Ambulance Service HART, paramedici specializzati negli interventi in condizioni pericolose.