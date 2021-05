Giro d’Italia 2021, Alessandro De Marchi in maglia rosa! Il CT Cassani lo celebra: il giusto premio per una vita in fuga

11 Maggio 2021 23:00

Alessandro De Marchi nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2021: il CT Cassani lo celebra con un post commovente: i sacrifici di una vita ripagati con merito

Alessandro De Marchi, una vita in fuga. Prossimo a compiere 35 anni, professionista solo da quando ne aveva 25, un po’ in ritardo. Il motivo? Non vinceva abbastanza gare. Il talento e le qualità fisiche non erano quelle del fenomeno, ma in quanto a work ethic e voglia di non mollare mai non era secondo a nessuno. Se ne era accorto per primo Gianni Savio, conoscitore di uomini prima ancora che di ciclisti. Oggi il ‘Rosso di Buja’ è diventato il ‘Rosa di Buja‘: nella quarta tappa del Giro d’Italia, la frazione Piacenza-Sestola, Alessandro De Marchi ha indossato la maglia rosa.

Il ciclista della Israel è arrivato secondo al traguardo dietro Dombrowski, ma con un tempo complessivo migliore nell’arco delle quattro gare fin qui disputate che gli ha permesso di scavalcare l’americano in classifica generale. Maglia rosa che resta sulle spalle di un italiano a quelle di un altro italiano, staffetta Ganna-De Marchi. A proposito di Italia, il CT azzurro Davide Cassani ha voluto celebrare il successo di Alessandro con uno splendido post social nel quale ha ripercorso la carriera di De Marchi svelando anche alcuni curiosi aneddoti: una vita in fuga, a lottare e dare fondo ad ogni energia rimasta per poi vedere trionfare gli altri allontanandosi dalla luce dei riflettori. Oggi il premio per tutti i sacrifici.