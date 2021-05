Elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli Architetti PPC di Messina, Falzea presenta la lista Architetti x ME [FOTO e VIDEO]

22 Maggio 2021 15:45

Elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli Architetti PPC di Messina, Falzea presenta la lista Architetti x ME: “il desiderio è porre al centro dei programmi di trasformazione della Città Metropolitana di Messina la qualità dell’abitare volano per la qualità della vita e le opportunità di lavoro”

Accanto ai resti del teatro in fiera, di fronte al mare dello Stretto e al porto storico, si sono ritrovati tanti giovani protagonisti del nuovo percorso che gli architetti del nostro territorio vogliono seguire. Il desiderio è porre al centro dei programmi di trasformazione della Città Metropolitana di Messina la qualità dell’abitare volano per la qualità della vita e le opportunità di lavoro. Restituire bellezza ai luoghi urbani attraverso l’architettura, che è bene comune a servizio della collettività e, attraverso la bellezza, recuperare le periferie e condurle attraverso piccole e grandi operazioni culturali al rango di città di serie “A”. Per le opere pubbliche che impattano sul territorio e lo modificano per secoli, questi Architetti ritengono si debba lavorare per creare una complicità tra le istituzioni affinchè si inizi a scegliere il Progetto anziché il progettista, e lo si faccia promuovendo il concorso di Progettazione in due fasi, in modo che specialmente i giovani possano trovare il modo di esprimersi per la costruzione delle nuove città. La città Metropolitana di Messina è come un meraviglioso e sorprendete puzzle in cui ogni pezzo è insostituibile e diverso e anche per questo serve un Ordine degli Architetti che funzioni e che contribuisca realmente all’identificazione di una straordinaria visione strategica per la Città Metropolitana di Messina del futuro grande rispetto infine per quanti, candidandosi, scelgono di dedicare il loro tempo per l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina, al servizio non solo della categoria ma della collettività: nessuna polemica quindi, solo il desiderio di dare un contributo per le cause comuni, perché l’Ordine è anche luogo di elaborazione culturale, ed in Consiglio si siederanno comunque 15 professionisti che dovranno dimenticare, da subito, la competizione elettorale e lavorare in sinergia per una Città Metropolitana che deve ripartire con l’aiuto di tutti.

Falzea Giuseppe detto Pino

(Candidato Presidente)

Altamore Teresa

Montalto Gaetano

Raimondo Antonino Detto Toni

Alonci Lucia

Aronica Mario

De Francesco Massimo

Di Salvo Santo

Di Sarcina Bruno

Pantano Salvatore Detto Salvino

Romano Maurizio

Taranto Andrea

Triolo Sandro Salvatore

Vicari Aversa Clara Stella

Consigliere junior

Polimeni Martina