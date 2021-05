Messina: due motociclisti non riuscivano a ritrovare la via di ritorno da un bosco nei pressi di Mandanici, rintracciati dai Vigili del Fuoco [FOTO]

28 Maggio 2021 16:38

Ieri sera la squadra 4A dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni è intervenuta a seguito di una richiesta di soccorso fatta da due motociclisti che non riuscivano a ritrovare la via di ritorno da un bosco nei pressi di Mandanici (Me). La squadra, composta anche da due specialisti Tas (acronimo di tecniche di topografia applicata al soccorso) è riuscita a rintracciarli grazie alle coordinate fatte inviare dagli stessi alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Messina. Autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato sono stati i mezzi utilizzati.