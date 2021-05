Se Reggio piange, Messina non ride: il sistema “porta a porta” non funziona, la denuncia di comitati e gruppi civici [FOTO]

21 Maggio 2021 21:33

Messina, comitati e centri civici denuncia l’avvio fallimentare del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” nel centro cittadino

“Il sistema di ‘raccolta differenziata porta a porta’ che si è voluto adottare anche nel centro storico cittadino, nonostante in diverse aree non vi siano spazi disponibili, è stato avviato nella più totale confusione e nel più totale pressapochismo”. E’ quanto denunciano (con le foto a corredo dell’articolo), in un comunicato congiunto, il Comitato “Centro Storico Vivibile” e il gruppo di iniziativa civica “RispettoMessina” in merito alla situazione della differenziata “porta a porta” nel centro cittadino di Messina, molto simile a quella che si vede ormai da tempo a Reggio Calabria, dall’altra parte dello Stretto.

“Basta pensare – si legge ancora – che a certi condomini con venti o venticinque appartamenti sono stati forniti solo un mastello per l’umido e vari sacchetti per la differenziata, con la indicazione che sia il mastello, che non sarà sufficiente a contenere i rifiuti umidi, che i sacchetti colorati per le varie tipologie di altri rifiuti, dovranno essere posizionati accanto o di fronte al numero civico dei vari isolati o delle varie strutture abitative, anche se si trovano a pochissima distanza o accanto ad esercizi commerciali o locali. Solo che nei vari depliant distribuiti dalla società di gestione del settore, sono presenti discrasie che possono trarre in inganno i cittadini fruitori del servizio; perché in alcuni viene indicato come orario per il conferimento e deposito dei vari rifiuti dalle venti alle ventidue del giorno precedente a quello della raccolta programmata, mentre in altri foglietti illustrativi viene suggerito in maniera vincolante, un orario diverso che va dalle ventuno alle cinque del mattino successivo”.

“Auspichiamo – prosegue la nota – che si tratti di errori di stampa, perché non vorremmo pensare che sia un modo per creare confusione e potere così avere la possibilità di multare e sanzionare i cittadini incolpevoli. Inoltre viene anche evidenziato che certe tipologie di rifiuti vanno tenuti in casa per giorni e giorni od addirittura per settimana, prima che vengano raccolti. Il risultato attuale facilmente riscontrabile, è che i mastelli non sono stati svuotati ed i sacchetti non sono stati ritirati, mentre in altre vie del centro sono stati lasciati cassonetti che diventano stracolmi di rifiuti vari; tutto ciò all’insegna di una disorganizzazione palese. Ma quando verrà avviato in maniera completa il nuovo sistema di raccolta, a causa dell’aumento delle temperature, ci si troverà, cosi come si sta verificando in varie zone della citta, di fronte a cumuli di sacchetti di rifiuti, che, se non vengono ritirati puntualmente procureranno seri problemi igienico sanitari, con buona pace del tanto strombazzato “decoro urbano”. E se non si apporteranno modifiche a questo cervellotico sistema, a nulla varranno le “foto trappole” presentate in pompa magna come trofei, da uno stuolo di amministratori della città, che avevano, nelle foto diffuse, tutti e tutte lo stesso sorriso sardonico, proprio di chi gode con cinismo delle “prede” da mettere alla gogna”.

Comitato “Centro Storico Vivibile”

Gruppo di iniziativa civica “RispettoMessina”