Reggio Calabria, anche il centro storico è sommerso dai rifiuti: le drammatiche FOTO da Villa Zerbi

14 Maggio 2021 16:44

Reggio Calabria, le strade della città sono sempre più invase dai rifiuti

La città di Reggio Calabria versa sempre più in uno stato di abbandono a causa delle voragini che ricoprono interamente il manto stradale e dai rifiuti che sommergono le strade. Dal centro alla periferia la città è piena di rifiuti, pedoni e automobilisti devono fare la gimkana tra i sacchetti della immondizia e adesso che le temperature aumentano, per i pedoni è impossibile percorrere alcune vie a causa del cattivo odore che inonda intere strade. Le foto a corredo dell’articolo sono state scattate in pieno centro e precisamente accanto alla storica Villa Zerbi sul corso Vittorio Emanuele e questo è lo scempio agli occhi di chi fa una passeggiata in pieno centro città.