Reggio Calabria, tutti pazzi per lo “Zio Sam”: code lunghissime per entrare nel nuovo punto vendita del noto marchio di snack americani [FOTO]

3 Maggio 2021 13:51

Reggio Calabria, Zio Sam ha aperto i battenti qualche giorno fa sul Corso Garibaldi

Ha aperto i battenti nei giorni scorsi anche a Reggio Calabria, e precisamente nel centralissimo Corso Garibaldi, la famosa catena “Zio Sam“, storico marchio di dolci e snack americani, bibite mai viste e deliziosi popcorn. Il negozio, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, è stato preso d’assalto dai tanti reggini che incuriositi dalla novità, hanno fatto una lunghissima fila per tutto il weekend, ad ogni orario, per iniziare a gustare i prodotti americani. Molto popolare tra i giovanissimi e gli adolescenti, il punto vendita si trova in una location strategica nel centro storico della città e attira avventori anche dalla provincia.