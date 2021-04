Volley Reghion, si guarda ai play off fra arrivi e partenze

7 Aprile 2021 11:22

La Volley Reghion continua a lavorare in ottica playoff: e, nel frattempo, porte girevoli

In casa Volley Reghion, nonostante le festività pasquali, si è continuato a lavorare. E si è avuta una “sorpresa”: il ritorno di Alessia Marcello, giovane opposto che in questa stagione ha disputato il campionato di B2 con la Teams Volley Catania in prestito. Oggi Alessia è tornata in maglia biancoblu per dare il suo supporto alla compagine reggina, che disputerà i playoff come da nuovo regolamento. In questi mesi la Marcello ha fatto molta esperienza disputando il campionato di B2 con la compagine catanese che ha sfiorato i playoff.

Oltre agli arrivi ci sono partenze. Si tratta della schiacciatrice Marcela Nielsen, che andrà a giocare con la Pallavolo Sicilia, formazione che disputerà anch’essa i playoff. Quindi, l’argentina varcherà lo Stretto dopo due stagioni in maglia biancoblu. La società reggina le formula un “in bocca al lupo” per il proseguo della stagione e la ringrazia per le due disputate per la Reghion. Quindi, la dirigenza ha vissuto queste festività pasquali lavorando sul mercato per poter affrontare al meglio gli imminenti playoff contro il forte Cerignola.

“Sono molto contenta del mio ritorno alla Volley Reghion e non ho esitato un’attimo ad accettare il trasferimento” ha affermato Alessia Marcello. “Non vedo l’ora di poter disputare i playoff promozione e di poter dare una mano. Arrivo con molto entusiasmo e metterò il massimo impegno negli allenamenti in questo mese e mezzo che precede la prima partita dei playoff – ha aggiunto – e soprattutto, arrivo in una squadra nella quale già conosco lo staff e la maggior parte delle ragazze, quindi non avrò problemi ad integrarmi. Per quanto riguarda la mia esperienza in Sicilia alla Teams Volley Catania, devo dire è stata molto positiva. Sono riuscita a raggiungere il mio obiettivo, che era quello di disputare le dieci partite della prima fase andando spesso in doppia cifra nella realizzazione dei punti” ha concluso.