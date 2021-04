Volley, Akademia Sant’Anna e TrovaWeb insieme per la stagione 2021/2022

7 Aprile 2021 16:30

Volley, nuova partnership per l’Akademia Sant’Anna: stretto l’accordo con TrovaWeb

Akademia Sant’Anna è lieta di ufficializzare la prestigiosa partnership con TrovaWeb, azienda messinese divenuta leader nel panorama dei servizi web, che affiancherà la società di pallavolo femminile a partire dalla stagione 2021/2022.

TrovaWeb, come Akademia Sant’Anna, è una realtà giovanissima tutta messinese e, quindi, sposa in pieno la filosofia e la policy sportiva della società cara al presidente Fabrizio Costantino. Nello specifico TrovaWeb è una Startup Tecnologica Innovativa che ha per oggetto la realizzazione di Servizi Web ad alto valore tecnologico. È un Circuito Editoriale Multimediale formato da 12 portali che sviluppano strategie di Marketing Digitale e Tecniche SEO finalizzate al potenziamento della comunicazione sul web, volte alla valorizzazione e alla visibilità di imprese, aziende, professionisti, società e realtà commerciali di ogni categoria.

L’accordo di partnership, funzionale all’ulteriore crescita sportiva di Akademia Sant’Anna nel panorama nazionale, si svilupperà attraverso la realizzazione di strategie congiunte che saranno perfezionate nel corso dei prossimi mesi, con lo scopo di rafforzare il percorso di crescita comune delle due realtà a livello nazionale, partendo proprio dal contesto territoriale messinese.