Vigilia di Pasqua 2021, buon Sabato Santo al tempo del Coronavirus. Le IMMAGINI da condividere su Facebook e WhatsApp

2 Aprile 2021 17:00

Vigilia di Pasqua 2021: ecco una selezione di immagini da condividere su Facebook e WhatsApp da condividere per il Sabato Santo al tempo del Coronavirus

Il Sabato Santo, la Vigilia di Pasqua, è caratterizzato dal silenzio e dal raccoglimento dopo la morte di Gesù Cristo che adesso giace nel Santo Sepolcro. Nelle Chiese le luci e le candele sono spente, gli altari spogli, senza fiori. Importante nella celebrazione pasquale è la Veglia serale che acquista il valore simbolico dell’attesa della Resurrezione di Cristo.

Buona Vigilia di Pasqua, per l’occasione del Sabato Santo proponiamo una selezione di frasi (gallery in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questa giornata di silenzio per i cattolici.