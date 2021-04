Venezia-Reggina, Baroni: “Bravi a togliere a loro le iniziative. Sui playoff…”

Al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa anche Gianluca Di Chiara, autore del gol del vantaggio. Ecco le sue considerazioni: “siamo contenti di aver portato a casa i tre punti, abbiamo subito una gara difficile col Cittadella da preparare. Sapevamo che il Venezia ci avrebbe messo in difficoltà, ma siamo stati bravi. Sono contento per il gol, per la squadra, per il risultato che può essere determinante. Playoff? Il primo obiettivo è salvarci al più presto. Lavoriamo giorno dopo giorno per racimolare più punti possibili. Rispetto al girone d’andata abbiamo capito i nostri errori, non era un caso passare in vantaggio e poi perdere. Credo che in questo momento abbiamo dato una svolta mentale, credo comunque sia ancora presto per esultare o pensare di essere salvi”.