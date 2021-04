Vax Day in Calabria: straordinaria adesione per la campagna vaccinale [FOTO]

26 Aprile 2021 14:19

Vax Day in Calabria: weekend all’insegna della prevenzione anticovid-19

Si è svolta questo fine settimana la due giorni del Vax Day organizzati dal Commissario Generale Figliuolo in Calabria. Risultato storico mai raggiunto prima. Sabato 19.139 vaccinazioni, domenica altre 15.862 e più di 2.000 inoculazioni ancora da registrare. I valori target stabiliti per le due giornate sono stati ampiamenti superati ( per il 24 aprile erano previsti 11.170 somministrazioni invece per il 25 aprile 11.449). Grazie al Presidente facente funzioni della Regione Calabria Spirlì, al Prefetto S.E. Longo, al Capo della Protezione Civile Regionale Dott. Varone ed ai sanitari, militari, carabinieri, polizia di stato, volontari, testimonial ed a tutti coloro che con il loro grandissimo impegno e sacrificio personale hanno dimostrato che lo Stato in Calabria esiste e tutela la salute dei suoi cittadini. Una due giorni magica per tutti i Calabresi che hanno aderito in massa alla vaccinazione anticovid in base alle fasce di età previste.