Reggio Calabria, viaggio nel nuovo hub vaccinale al Reparto Mobile della Polizia. Il Questore Megale: “fieri e orgogliosi di offrire grande contributo alla città”, la metà rifiuta Astrazeneca [FOTO E VIDEO]

9 Aprile 2021 16:19

Reggio Calabria, la situazione all’interno dell’Hub vaccinale istituito presso il XII° Reparto Mobile della Polizia di Stato: la testimonianza di medici e cittadini

Da lunedì è attivo il nuovo centro vaccinale istituito presso il XII° Reparto Mobile della Polizia di Stato, situato a Reggio Calabria in contrada Armacà. La struttura è stata allestita in brevissimo tempo, su indicazione del Ministero dell’Interno, adesso è dotata di 10 postazioni complete e con i necessari presidi medici. Nell’hub è possibile somministrare circa 100 vaccinazioni al giorno, e l’organizzazione è particolarmente efficiente con la migliore accoglienza riservata ai cittadini che giungono dopo la prenotazione tramite il sistema regionale.

Questa mattina sul luogo ha fatto visita il Questore Bruno Megale che, raggiunto dai giornalisti presenti, ha affermato: “siamo fieri di aver attrezzato un centro vaccinale al Reparto Mobile. L’Hub non sarà solo a disposizione della Polizia, ma anche e soprattutto della cittadinanza. Sono orgoglioso, in quanto reggino, di aver offerto un grande contributo alla comunità. Un’iniziativa nata in tutta Italia e credo sia importante per la nostra città. C’è stata una grande collaborazione con tutti gli organismi della Polizia di Stato, dell’Asp e della Protezione Civile che ha offerto tanti volontari. Stiamo entrando a regime, puntiamo ad aumentare progressivamente il numero dei pazienti sottoposti alla somministrazione. Per il momento stiamo utilizzando le dosi soprattutto di Moderna e AstraZeneca e il feedback della popolazione è molto positivo”. Le testimonianze dei cittadini testimoniano la grande organizzazione del personale chiamato a svolgere le attività che con cura e organizzazione si occupa delle persone in attesa della dose. Come affermato dai medici, a colpire è un dato particolare: il 40% dei cittadini in lista rifiuta la dose del vaccino AstraZeneca, una condizione di incertezza e paura generata dalle ultime disposizioni dell’Ema.