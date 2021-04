Vaccini anti-Covid, in Calabria a Pasqua e Pasquetta somministrate solo 5.179 dosi [DATI]

6 Aprile 2021 17:04

Vaccini in Calabria: secondo i dati ufficiali la popolazione vaccinata in Regione è il 5,37%

Sono esattamente 298.501 le dosi di vaccino inoculate in Calabria (sulle 412.450 disponibili) alle ore 16.43 del 6 aprile 2021. Come si vede chiaramente dai dati pubblicati dalla pagina facebook specifica “Vaccini in Calabria”, le persone che hanno sostenuto anche il richiamo sono 101.694, ovvero il 5.37%, mentre 95.111 (5.02%) sono in attesa della seconda dose. Negli ultimi giorni la media di somministrazioni era salita (oltre 8.000 vaccinati ogni 24 ore), nei giorni di Pasqua e Pasquetta invece è scesa nettamente (solamente 5.179 in due giorni).