Squalificati Serie B: si fermano in 4, tra questi c’è Ingrosso del Cosenza

3 Aprile 2021 15:58

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di ieri: quattro i giocatori fermati

Il giudice sportivo ha diramato la lista dei calciatori squalificati in Serie B dopo le partite di ieri. Quattro i giocatori fermati e che non disputeranno le gare previste per lunedì. Tra questi anche Ingrosso del Cosenza, che era diffidato ed è stato ammonito nella vittoriosa sfida contro l’Ascoli. Di seguito l’elenco.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOGDAN Luka (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in

possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INGROSSO Gianmarco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEGGIORINI Riccardo (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VANDEPUTTE Jari (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).