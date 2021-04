Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 29ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

2 Aprile 2021 11:09

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 29ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. In occasione della domenica di Pasqua, cambiano le dinamiche della calendarizzazione della 29ª giornata di Serie A: tutte e 10 le partite si giocheranno eccezionalmente di sabato. Si parte con il lunch match delle 12:30 fra Milan e Sampdoria, con i rossoneri chiamati a riprendere l’inseguimento ai cugini e la lotta scudetto dopo la sosta per le nazionali. Listone di partite, come ai vecchi tempi, nel pomeriggio: in zona Europa Atalanta, Lazio e Napoli proveranno a fare punti in casa rispettivamente contro Udinese, Spezia e Crotone. La Roma è l’unica fra le inseguitrici a giocare in trasferta in quel di Sassuolo. In bassa classifica invece il Cagliari cerca punti contro il Verona, Benevento-Parma rischia di essere uno scontro decisivo per la zona salvezza, mentre Fiorentina e Genoa in caso di vittoria potrebbero mettersi al sicuro. Alle 18:00 derby della Mole fra Torino e Juventus, chiude il programma della giornata Bologna-Inter.

La programmazione della 29ª giornata di Serie A

Ore 12:30

Milan- Sampdoria (SKY)

Ore 15:00

Atalanta-Udinese (SKY)

Benevento-Parma (SKY)

Cagliari-Verona (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Genoa-Fiorentina (SKY)

Lazio-Spezia (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Napoli-Crotone (SKY)

Sassuolo-Roma (SKY)

Ore 18:00

Torino-Juventus (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 20:45

Bologna-Inter (SKY)