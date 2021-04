7 Aprile 2021 17:04

‘Le Iene’ si prendono gioco di Pippo Inzaghi con uno scherzo clamoroso: l’allenatore del Benevento crede di essere stato ‘avvelenato’ da un tifoso del Crotone

Mentre in campo con il suo Benevento vive una situazione piuttosto tranquilla, con un buon margine sulla zona retrocessione verso la Serie B, fuori dal campo Pippo Inzaghi deve guardarsi le spalle dagli scherzi de ‘Le Iene‘. Neanche Super Pippo, bomber navigato con un passato con le maglie di Juventus e Milan, ma che ha anche vestito la maglia della Nazionale diventando campione del mondo nel 2006, è riuscito a sfuggire alle grinfie del programma Mediaset. Complice l’insospettabile Angela Robusti, ex modella e attuale compagna dell’allenatore.

Lo scherzo prende il via durante una cena nel ristorante di fiducia della coppia, il ‘Pascalucci’. A tavola servono una spigola freschissima, fatta arrivare proprio per Pippo Inzaghi che, dopo essersela gustata, accetta di fare un video di ringraziamento al fornitore. Il giorno dopo, arriva la chiamata dal locale: c’è l’Asl che sta facendo i controlli di rito, conseguenti al caso di un cliente finito in ospedale dopo un malore. Il medico presente sul posto si offre di andare a casa di Inzaghi che, intanto, è fortemente preoccupato per le condizioni della compagna che accusa un (finto) malore.

Dopo le diagnosi del caso, il dottore sentenzia: è un parassita, presente anche nel corpo di Pippo! La colpa? Quella gustosa spigola era in realtà avariata, un ‘regalo’ di un tifoso del Crotone che voleva colpire direttamente l’allenatore della squadra rivale. Inzaghi prima sbianca per la diagnosi, poi va su tutte le furie davanti al ‘colpevole’, infine tira un sospiro di sollievo al momento in cui gli viene comunicato che si tratta di un terribile scherzo!

Il VIDEO dello scherzo de ‘Le Iene’ a Pippo Inzaghi