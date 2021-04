Risultati Serie B, 32ª giornata: Pasquetta da incubo per il Cosenza, Reggina soddisfatta a metà. La classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno

5 Aprile 2021 17:17

Risultati Serie B, tutti gli aggiornamenti della 32ª giornata del campionato cadetto e la nuova classifica dopo le gare disputate

La Reggina prende un punto col Cittadella, il Cosenza esce con l’occhio nero dopo l’incontro con la Cremonese. Sono queste le sensazioni al termine delle gare delle 15 per le squadre calabresi, per i rossoblu è un risultato che sicuramente non soddisfa. Gli amaranto invece guadagnano un punto dalla zona retrocessione, mentre racimolano una posizione guardando verso quella playoff. In vetta continua l’ottimo momento del Lecce, il Monza pareggia soltanto contro il Pescara. Di seguito i risultati, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B, 32ª GIORNATA

LUNEDI’ 5 APRILE

ore 12:30

Pordenone-Entella 3-0

ore 15:00

Ascoli-Vicenza 2-1

Cittadella-Reggina 1-1

Cosenza-Cremonese 0-1

Empoli-Chievo posticipata

Monza-Pescara 1-1

Pisa-Lecce 0-1

ore 17:00

Reggiana-Brescia 2-2

ore 19:00

Spal-Venezia 1-1

ore 21:00

Salernitana-Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 59 Lecce 58 Monza 52 Salernitana 51 Venezia 50 Spal 47 Cittadella 46 Chievo 45 Brescia 43 Vicenza 41 Reggina 41 Pisa 40 Frosinone 39 Cremonese 39 Pordenone 37 Cosenza 32 Ascoli 31 Reggiana 31 Pescara 27 Entella 22



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 21 reti Mancuso (Empoli) 15 reti Forte (Venezia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Aye (Brescia) 11 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti Aramu (Venezia) 9 reti Marconi (Pisa) 9 reti Valoti (Spal) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Bajic (Ascoli) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (33ª GIORNATA)

VENERDI’ 9 APRILE

ore 21:00

Reggiana-Empoli

SABATO 10 APRILE

ore 14:00

Ascoli-Monza

Brescia-Pescara

Cremonese-Pordenone

Entella-Salernitana

Lecce-Spal

ore 16:00

Frosinone-Cittadella

DOMENICA 11 APRILE

ore 15:00

Reggina-L.R. Vicenza

ore 19:00

Venezia-Cosenza

LUNEDI’ 12 APRILE

ore 19:00

Chievo-Pisa