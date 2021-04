Riaperture, Salvini si rivolge a Draghi: “proposte per accessi a teatri, stadi, palestre e ristoranti”

6 Aprile 2021 15:24

Matteo Salvini spinge per le riaperture in sicurezza: dalla Lega proposte al presidente Draghi per l’accesso a teatri, stadi, palestre e ristoranti

Riaprire le attività chiuse in sicurezza, con il supporto dei dati scientifici che ne garantiscano la possibilità sotto il profilo sanitario. Il mantra della Lega è ben chiaro da tempo, Matteo Salvini lo ricorda ai microfoni dell’Ansa e sottolinea come dal Carroccio siano state fatte proposte mirate a “riaperture in sicurezza, dove i dati lo consentono, e nuovi protocolli per rivedere il numero di accessi in teatri e impianti sportivi, senza dimenticare palestre, bar, ristoranti e negozi: un nuovo protocollo è già stato chiesto per aumentate il pubblico all’Arena di Verona. La Lega c’è e presto ribadirò le nostre proposte concrete e ragionevoli al Presidente del Consiglio Mario Draghi. La stella polare resta il supremo interesse degli italiani“.