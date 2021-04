Riaperta la statale 18 in provincia di Vibo Valentia [FOTO]

29 Aprile 2021 10:00

Riaperta la statale 18 in provincia di Vibo Valentia, ultimata la prima fase dei lavori di messa in sicurezza del versante roccioso

Anas, Società del Gruppo FS Italiane, ha riaperto al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel tratto ricompreso fra Vibo Valentia (zona Madonnella) e il bivio di Longobardi, interessato, lo scorso 13 febbraio, dal cedimento di alcuni massi pericolanti in bilico sul tratto stradale. Nel dettaglio – nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma lavori – sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza del versante roccioso in corso di esecuzione, le attività proseguiranno nella successiva fase di definitiva protezione dell’area che non inciderà sul traffico veicolare sulla statale 18 ‘Tirrena Inferiore”. Le operazioni e la gestione della viabilità sono state assicurate grazie alla stretta collaborazione con la Regione Calabria, Prefettura, Provincia e Comune di Vibo Valentia e al lavoro di coordinamento con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza dei massi adagiati sul piano viabile della stradina comunale “Ex linea ferrata Ferrovia Calabro-Lucane” e dei massi posti a monte della corona di frana, mediante le operazioni “placcaggio” con la rete metallica e la chiodatura e successivamente, si è proceduto alla frantumazione mediante l’utilizzo di resine espandenti iniettate in fori opportunamente realizzati nei massi adagiati sul piano viabile della strada comunale e nei massi incastonati a monte della corona di frana ritenuti potenzialmente interessabili da successivi dissesti superficiali.