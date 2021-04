Reggio Calabria, Suraci (Impegno e Identità): “dopo tanti disagi l’amministrazione comunale ha provveduto alla sistemazione di una perdita d’acqua presso la frazione di Sala”

3 Aprile 2021 15:01

Reggio Calabria, Suraci (Impegno e Identità): “finalmente, dopo tanti disagi, l’amministrazione comunale ha provveduto alla sistemazione di una perdita d’acqua lungo un muro di contenimento dell’arteria principale che collega la via S. Sperato alla frazione di Sala”

“Finalmente, dopo tanti disagi, l’amministrazione comunale ha provveduto alla sistemazione di una perdita d’acqua lungo un muro di contenimento dell’arteria principale che collega la via S. Sperato alla frazione di Sala. Sul problema era intervenuto, con una segnalazione del 24 febbraio scorso e diversi solleciti, il consigliere comunale Filomena Iatì, rappresentante del movimento “Impegno e Identità”, nato nelle scorse settimane e guidato da Angela Marcianò“. E’ quanto scrive in una nota Angelo Suraci, socio fondatore movimento Impegno e Identità. “La perdita, oltre a rappresentare un serio rischio per la tenuta del muro in questione, provocava un versamento di acqua per centinaia di metri lungo la strada che rappresenta la via principale per il collegamento delle periferie di Mosorrofa e Sala con il centro della città, aggravando così le condizioni del manto stradale, già di per se pessime a causa di anni e anni di mancata manutenzione e abbandono. Siamo contenti che il problema sia stato risolto. Quello che ci aspettiamo da parte dell’amministrazione comunale, però, sono una maggiore attenzione e sollecitudine negli interventi necessari a garantire le normali condizioni di utilizzo dei servizi basilari che la città dovrebbe offrire, oltre a una seria programmazione che, in alternativa all’affaccendamento in fase emergenziale, permetta di progettare forme di sviluppo e di crescita del territorio. Cosa di cui, specie nelle nostre periferie, si ha un disperato bisogno. Da parte nostra, quali rappresentanti del movimento “Impegno e Identità”, per la particolare attenzione alle problematiche della città che ispira la nostra azione politica, siamo e saremo sempre vicini ai cittadini, pronti a intercettare e a sostenere al meglio le loro istanze ed esigenze. La gente deve sapere di poter contare su un’amministrazione competente e puntuale e noi saremo presenti e disponibili a sollecitare gli interventi necessari perché si possa perseguire il bene del territorio”, conclude la nota.

Foto di repertorio