Reggio Calabria, Surace e Spinola: “Petizione TARI e rifiuti, si rispetti la volontà dei cittadini”

3 Aprile 2021 21:58

Reggio Calabria, Surace e Spinola: “il presidente del consiglio ha rigettato una richiesta dei cittadini, adducendo una scusa di carattere formale citata nello Statuto e nel Regolamento scritto anni addietro e che non tiene conto delle innovazioni tecnologiche di sottoscrizione né, poteva prevedere l impedimento dettato dalla emergenza COVID”

“Con riferimento al diniego del Presidente del consiglio comunale, Marra, sulla petizione “TARI ed emergenza rifiuti”, è opportuno precisare che da subito non si è inteso dare seguito alla richiesta legittima presentata dai cittadini, tant’è che, dopo aver fatto trascorrere ben 4 mesi nel silenzio, non ha neppure inteso incontrare i promotori dell’iniziativa popolare”. E’ quanto scrivono in una nota i presentatori Luciano Surace di AmaReggio-Movimento di azione civica e Daniela Spinola del Comitato “no porta a porta”. “Il presidente del consiglio comunale – prosegue la nota– ha rigettato una richiesta dei cittadini, adducendo una scusa di puro carattere formale citata nello Statuto e nel Regolamento scritto anni addietro e che non tiene conto delle innovazioni tecnologiche di sottoscrizione né, poteva prevedere l impedimento dettato dalla emergenza COVID. La petizione popolare, in cui si chiede conto dell emergenza rifiuti e dell’abbattimento della TARI che i reggini pagano come la più alta in Italia, non è stata accolta adducendo la mancanza della raccolta delle firme su moduli vidimati dalla segreteria generale. Ricordiamo ai notabili di Palazzo San Giorgio che la petizione popolare si è svolta con l’ apposizione della firma su piattaforma tecnologica online, che garantisce il riconoscimento dell’apposizione della firma riconducendola inequivocabilemnte alla persona che sottoscrive abbinandola al testo della petizione. Quindi forma e sostanza aderiscono perfettamente alla ratio richiesta dall’apposizione del timbro sul cartaceo. Tale modalità è stato utilizzata in alternativa e per limitare, essedo in quei mesi precluso l’assembramento per il COVID. Quindi, bene dovrebbe sapere il presidente che l’utilizzo della piattaforma telematica garantisce i requisiti formali che sono alla base della disposizione regolamentare del comune e per di più garativa il rispetto della restrizione pandemica al fine di prevenire eventuali contagi dei cittadini firmatari. Il nostro agire non è stato dettato da un errore – come il presidente del consiglio vorrebbe far apparire – ma semplicemente da un’attività precauzionale con utilizzo di un sistema di raccolta equivalente. Ma il presidente del Consiglio dovrebbe preoccuparsi, soprattutto, della rivendicazione sostanziale dei diritti lesi alla cittadinanza, penalizzata e mortificata sotto l’aspetto economico dalla TARI ed esposta, da anni, a grave rischio per la salute ed alle conseguenze di un disastro ambientale causato da tonnellate di rifiuti per le strade. Marra non ha mai convocato neppure una seduta di consiglio per chiarire alla Città le ragioni di un disastro nella raccolta dei rifiuti e dei milioni di euro pubblici spesi senza un minimo servizio ed oggi respinge un istituto di partecipazione popolare. Insisteremo nel chiedere un incontro, sino ad oggi negato, per discutere della TARI e dei rifiuti e, nondimeno, evidenziando questa posizione di chiusura istituzionale che appare strumentale ed offensiva per una democrazia che la Costituzione italiana vuole, prima di tutto, garantire sul piano sostanziale che non può scindere dal rispetto e dalla considerazione della partecipazione popolare. A Reggio, sommersa dai rifiuti e nell’abbandono totale, la democrazia è diventata una questione di timbri e di proclami”, conclude la nota.