Reggio Calabria, all’Istituto Moscato di Gallina vince il senso civico. Inaugurato uno splendido murale, Neri: “simbolo di speranza e stimolo per il futuro” [FOTO E VIDEO]

29 Aprile 2021 13:41

Cerimonia di inaugurazione questa mattina presso l’Istituto Comprensivo G. Moscato di Gallina, dove è stato realizzato un fantastico murale: le interviste alla dirigente Zavettieri e il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Armando Neri

Splendido segnale lanciato dall’Istituto Comprensivo G. Moscato di Gallina. E’ stato inaugurato questa mattina il murale realizzato dalle madri degli alunni per abbellire la facciata della scuola. Accanto alla porta d’ingresso sono stati prodotti due disegni: da un lato l’albero della vita, dall’altro invece una vera e propria opera d’arte con il panorama e le bellezze naturali di Gallina, situata tra le colline di Reggio Calabria e lo Stretto di Messina. Un grande riconoscimento va alla dirigente l’avvocato Lucia Zavettieri, ma anche al tutor Antonella Pangallo, l’esperto professor Lucio Zema e l’artista Pietro Tripodi per la loro partecipazione. Presenti alla cerimonia di inaugurazione diversi rappresentanti dell’amministrazione Falcomatà, tra cui il Vicesindaco della Città Metropolitana Armando Neri, i Consiglieri comunali Demetrio Marino e Antonio Maiolino; ha assistito anche l’artista Pietro Tripodi, mentre il parroco Don Domenico Morabito ha benedetto il murale.

“E’ un simbolo di rinascita in questo periodo pandemico”, ha affermato la preside Lucia Zavettieri ai microfoni di Strettoweb. “Sia questo un messaggio di speranza per gli alunni e le loro famiglie”, prosegue la dirigente. Ha espresso le sue sensazioni pure il Vicesindaco Armando Neri: “è un murale stupendo che è stato realizzato dai genitori dei bimbi e rappresenta questo meraviglioso borgo reggino. E’ il segnale che nel nostro territorio si possono creare opere stupende. E’ un privilegio per me essere qui, ci dà la spinta per fare bene il nostro lavoro, complimenti a tutti i protagonisti per il senso civico”. Per l’Istituto Comprensivo G. Moscato non è la prima volta che si svolgono eventi del genere: nella giornata di ieri infatti nel plesso di Oliveto è stato inaugurato il murale “I Libri sono sogni che insegnano a volare”, ideato grazie all’impegno del tutor Antonella Pangallo, dell’esperto Lucio Zema e della referente Matilde Bartolo. Anche in quel caso hanno presenziato ospiti illustri e istituzioni tra cui il pittore Alessandro Allegra, l’Assessore comunale Giovanni Muraca e il parroco Don Armando Turoni. In alto le FOTO, mentre di seguito i VIDEO delle interviste complete.