Reggio Calabria: ecco la nuova organizzazione dei servizi di sportello di Hermes

7 Aprile 2021 16:14

Reggio Calabria, la Hermes Servizi Metropolitani comunica la nuova organizzazione dei servizi di sportello. I dettagli

A seguito delle nuove misure relativa al contrasto/contenimento della diffusione del COVID-19, in linea con quanto già messo in atto, la Hermes Servizi Metropolitani comunica la nuova organizzazione dei servizi di sportello. A partire da lunedì 12 aprile sarà nuovamente disponibile, in presenza presso la sede, il servizio di front-office, accessibile previo appuntamento, da richiedere attraverso i seguenti canali:

– Telefonico, chiamando il numero 0965.631911 e scegliendo l’opzione dedicata agli appuntamenti

– Email, scrivendo all’indirizzo appuntamentifo@hermesrc.it

Al fine di evitare assembramenti e per meglio tutelare la salute di cittadini e operatori Hermes, le prenotazioni degli appuntamenti avverranno esclusivamente tramite i canali sopra indicati. Pertanto si prega di non recarsi presso la sede aziendale in mancanza della suddetta prenotazione.

La società informa, infine, che, per come fatto dall’inizio del periodo di emergenza, proseguirà regolarmente l’attività svolta telematicamente, tramite PEC, numero telefonico e indirizzi email già segnalati, che si riportano di seguito:

– 1tassarifiuti@hermesrc.it per la tassa rifiuti

– 1imutasi@hermesrc.it per Imu, Ici, TASI

– 1idrico@hermesrc.it per il servizio idrico

– 1tribmin@hermesrc.it per icp, tosap e patrimonio

– sportello@hermesrc.it per tutte le informazioni generiche