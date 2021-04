Reggio Calabria, disservizi all’Asl di via Padova. La denuncia di un lettore: “mia figlia ha bisogno di una visita, ma il dentista non c’è!”

2 Aprile 2021 16:37

Reggio Calabria, un lettore indignato denuncia disservizi presso la Asl di via Padova: la storia di una bimba di 11 anni e di una visita che ‘non esiste’

Dopo la segnalazione di una lettrice riguardante alcune problematiche relative alle modalità di vaccinazione eseguite presso l’Asl di via Padova, nel pomeriggio è stata segnalata alla redazione di StrettoWeb un altro disservizio relativo alla suddetta struttura. Un lettore ha raccontato la sua disavventura personale: papà di una bimba di 11 anni che necessita di una visita odontoiatrica, il signore si è rivolto senza successo all’Asl che, attraverso il proprio sito internet e la propria bacheca, conferma il servizio attivo tutti i giorni. Un’impiegata della struttura ha però confermato che tale servizio non può essere soddisfatto poichè mancano gli strumenti adatti.

Di seguito la segnalazione:

“Salve,

Le scrivo per segnalare disservizi presso la Asl di via Padova.

Già una settimana fa ho inviato alla suddetta Asl una mail chiedendo informazioni, poichè abbiamo una bambina di 11 anni che necessita, su indicazione del pediatra, di una visita odontoiatrica, e chiedevo se c’è il servizio e come fare per usufruirne.

Logicamente nessuno mi ha risposto.

Vado di persona alla struttura e la guardia giurata mi fa vedere che in bacheca c’è scritto che il dentista c’è tutti i giorni. In effetti la stessa cosa è scritta anche nel sito internet.

Invece vado in farmacia e mi dicono che a loro non risulta nulla e di tornare alla struttura. Qui un impiegata mi dice che non hanno attrezzatture per fare tali visite.

Mi sembra grave che sul sito e sulla bacheca presente in struttura propagandate un servizio tutti i giorni, quando invece non c è mai.

Attendo risposta, ma soprattutto il ripristino immediato del servizio.

Grazie, buona serata“.

Renato Pellicanò