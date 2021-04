Reggio Calabria, de Magistris incontra una delegazione di assistenti educativi: “attendono ancora i propri stipendi da dicembre”

7 Aprile 2021 12:25

Reggio Calabria, le parole del candidato presidente alla Regione Calabria Luigi de Magistris

“Ho incontrato un significativo gruppo di assistenti educativi di Reggio Calabria. Un incontro partecipato e intenso, nel quale mi e’ stata presentata la situazione complessiva di circa 160 assistenti che attendono ancora i propri stipendi da dicembre. Una vicenda non certo nuova, come hanno avuto modo di manifestare nei loro interventi le lavoratrici e i lavoratori presenti, considerato che purtroppo con regolarita’ devono protestare per i propri stipendi arretrati e per le diverse criticita’ dei contratti e del riconoscimento stesso del loro indispensabile lavoro“. Lo afferma il candidato presidente alla Regione Calabria Luigi de Magistris. “Ho ascoltato il quadro delle diverse problematiche – prosegue – a fronte delle quali non hanno mai fatto mancare il loro prezioso impegno nelle scuole. Una situazione ancora piu’ pesante in questo tempo di pandemia, nel quale si sarebbe dovuto recuperare alla centralita’ dell’educazione e dei diritti chi per l’educazione si spende ogni giorno con la propria professionalita’. Svolgono un’attivita’ di rilevanza costituzionale, a servizio di ragazze e ragazzi con qualche difficolta’ e so bene quanto questo sia importante per le nostre istituzioni scolastiche e, piu’ precisamente, per lo sviluppo della persona. Un ruolo che deve essere riconosciuto prima di tutto con giuste garanzie contrattuali e con il regolare compenso per il proprio lavoro. In Calabria e’ purtroppo chiaro come tutto il mondo educativo e del terzo settore trovi nella Regione una profonda disorganizzazione, una gestione arbitraria che aumenta le diseguaglianze e che rende ancora piu’ gravoso il compito di chi lavora con serieta’ e competenza in questi ambiti. Di questo fanno le spese anche gli assistenti educativi, peraltro gia’ inseriti in un inquadramento professionale confuso che non ne premia ne’ competenze ne’ ruolo”. “Il mio impegno e’ nel solco della Costituzione – aggiunge de Magistris – ed e’ questo il faro con cui governeremo, programmeremo e faremo leggi: diraderemo la nebbia in cui sono costretti a operare lavoratrici e lavoratori del terzo settore, del mondo educativo e culturale, questo il modo attraverso cui ridaremo voce alle persone piu’ deboli e isolate, attraverso cui riconosceremo l’impegno di chi assiste e accompagna queste persone. Alle assistenti e agli assistenti educativi di Reggio Calabria ho ribadito la mia vicinanza in questo tempo per loro molto difficile. Con la Strada e demA che sul territorio sono in ascolto e vicinissimi alle loro istanze, seguo attentamente la questione e la loro giusta battaglia“.