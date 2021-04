Reggio Calabria: consegna dei lavori per la nuova tensostruttura sportiva del Liceo “Alessandro Volta” [FOTO e INTERVISTA]

26 Aprile 2021 14:11

Reggio Calabria: si è svolta questa mattina presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” la cerimonia di di consegna dei lavori della nuova tensostruttura sportiva

Si è svolta questa mattina presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria la cerimonia di consegna dei lavori della nuova tensostruttura sportiva, realizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, a servizio della comunità scolastica, nell’ambito di un programma complessivo di interventi sugli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano. La Dirigente Scolastica del Liceo, Maria Rosa Monterosso, ai nostri microfoni ha detto: “quello di oggi è un momento importante per il nostro Liceo e per le scuole reggine. Grazie alla tensostruttura il nostro istituto si aprirà al territorio e cercherà di creare una sorta di internalizzazione della scuola”. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO del progetto e l’INTERVISTA completa.