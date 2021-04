Reggio Calabria, commercianti incontrano Cannizzaro e Irto al Palazzo Campanella: “zona rossa ingiusta, Spirlì solleciti al Governo le riaperture”

6 Aprile 2021 14:17

Reggio Calabria, i negozianti chiedono risposte concrete alla Regione: la zona rossa ha imposto la chiusura delle attività, ingiustamente secondo gli imprenditori

“La classe politica si è disinteressata della nostra categoria, siamo venuti in Consiglio Regionale perché è un modo per avere un contatto con le istituzioni, pretendiamo risposte concrete”. E’ questo il messaggio che i commercianti hanno rivolto questa mattina al Consigliere Regionale Nicola Irto e al senatore Francesco Cannizzaro. L’appuntamento è avvenuto intorno alle ore 11 presso il Palazzo Campanella di Reggio Calabria, dove si sono ritrovate una trentina di titolari di negozi e gioiellerie. I commercianti chiedono che il Consigliere possa trasmettere il messaggio alla Giunta del presidente Nino Spirlì: “la zona rossa è ingiusta, le misure vanno prese su base provinciale. La situazione nella nostra città non è grave come è invece a Cosenza, impossibile che il Governo non se ne accorga. La Regione trasmetta i dati e faccia presente questi aspetti, non siamo noi gli untori. Le restrizioni non devono valere soltanto per tre categorie di commercianti, ce ne freghiamo dei ristori”. Tra i presenti anche Lillo Foti e Sasha Sorgonà, presidente di Giovani Confcommercio. Sia il rappresentante locale che il parlamentare hanno garantito il loro impegno nelle opportune sedi affinché lo Stato italiano possa ragionare sulle riaperture e stilare un protocollo definitivo di sicurezza che permetta ai negozianti di lavorare e ricevere in presenza la propria clientela.