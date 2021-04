3 Aprile 2021 20:39

Il presidente della Reggina Luca Gallo si è complimentato con il collega Stefano Bandecchi per la promozione in B della Ternana

Passaggio del testimone. L’anno scorso Luca Gallo, quest’anno Stefano Bandecchi. E il primo fa i complimenti al secondo. Il presidente della Reggina, su Twitter, si è infatti complimentato con il collega della Ternana, che con la vittoria oggi contro l’Avellino ha conquistato la promozione matematica in Serie B stradominando il girone C di Serie C. “Complimenti alla Ternana del presidente Stefano Bandecchi che con grande merito conquista la serie B”, ha scritto.