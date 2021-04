Reggina, per Bucchi gli amaranto fuori dai playoff: tra le quattro in corsa “considero solo il Brescia”

7 Aprile 2021 12:19

Christian Bucchi toglie la Reggina dalla corsa playoff: l’ex attaccante considera solo il Brescia tra le quattro in corsa

Non si sa ancora se la Reggina riuscirà ad agguantare o meno i playoff. La salvezza è sempre più vicina e in queste ultime sei partite la squadra di Baroni (ma a lui non ditelo) ha la possibilità di provarci, ma non è la sola: insieme agli amaranto, infatti, in corsa ci sarebbero anche Brescia, Pisa e Vicenza, anch’esse attualmente fuori però super lanciate a un rush finale infuocato. Tra queste quattro, difficile che ci entrino tutte, più probabile che lo faccia qualcuna. Secondo Christian Bucchi, ex allenatore tra le altre di Benevento ed Empoli, l’unica a potercela fare è il Brescia. Tra Vicenza, Pisa, Brescia e Reggina “considero in corsa solo il Brescia, perché è la squadra più in forma, è in salute e sta crescendo: e con gli scontri diretti… Quindi occhio Spal, Cittadella e Chievo!”, ha detto Bucchi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.