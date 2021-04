Reggina, Mangiarano: “il presidente Gallo è molto ambizioso, da oggi ci aspettano sette finali”

2 Aprile 2021 20:02

L’intervento del direttore generale Giuseppe Mangiarano durante l’intervallo della sfida Venezia-Reggina

“Ci teniamo stretto il risultato del primo tempo e la prestazione. Il valore della squadra può confermare quanto fatto vedere in questi primi minuti, di fronte abbiamo il Venezia, squadra che può lottare per la promozione diretta”. Si è espresso così Giuseppe Mangiarano, direttore generale della Reggina al termine dei primi 45′. Intervenuto ai microfoni Rai mentre le squadre sono al riposo sul risultato di 0-0, il dirigente amaranto ha tracciato un bilancio stagionale e parlato del futuro: “siamo una società giovane. Il presidente Gallo ha un carisma contagioso, ha conquistato la promozione dalla Serie C alla prima occasione, raggiugendo un traguardo fallito da molti. Quest’anno le cose non sono andate come volevamo, il mio compito è riuscire a realizzare quello che il presidente chiede. Durante la stagione si fanno delle scelte, sono stati bravi i dirigenti a gennaio ad acquistare la gente che serviva per risollevarsi ed aumentare il tasso tecnico. Adesso ci aspettano sette finali, dovremo fare più punti possibili. Gallo è ambizioso, a volte siamo noi a non reggere il peso. Anche Reggio è una piazza ambiziosa, i tifosi vogliono la promozione e quando torneranno allo stadio ce lo chiederanno”.

VENEZIA-REGGINA: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA