Reggina, Del Rosso e Petruolo in conferenza: “Baroni schietto e diretto, i calciatori apprezzano. A volte in allenamento dobbiamo frenarli”

24 Aprile 2021 11:46

Reggina, le parole in conferenza stampa dell’allenatore in seconda di Baroni, Del Rosso, e del preparatore atletico Petruolo

Solitamente, nel calcio, stanno dietro le quinte. Lavorano come e più degli altri, ma non hanno la stessa luce dei riflettori di allenatori, calciatori o dirigenti. Sono i componenti dello staff di una squadra. Oggi, la Reggina, ha deciso di “farli parlare”. Conferenza stampa, questa mattina, con protagonisti l’allenatore in seconda di Baroni, Del Rosso, e il preparatore atletico Petruolo. Queste le loro parole.

DEL ROSSO

IN CINA CON LIPPI – “Mi ritengo molto fortunato per le varie esperienze avute, anche all’estero. Ti aprono la mente. Il mio percorso da allenatore è stato variegato, dal settore giovanile alla prima squadra. In Cina con Lippi è stata un’esperienza formativa. Lippi è il top, mi ha fatto capire tanto, mi ha permesso di confrontarmi con il lavoro quotidiano. E’ un avventura che rifarei con i presupposti giusti. Quello cinese è sicuramente un calcio diverso, ma con aspetti interessanti. Quando siamo arrivati noi c’erano problemi organizzativi e tecnico-tattici, ma mister Lippi ha sistemato cose anche a livello manageriale, gestionale. Per tutto il resto è superfluo dire il lavoro che ha fatto. Abbiamo vinto la Champions League asiatica ed è stata la prima volta per una squadra cinese”

IL RAPPORTO CON BARONI: “Con lui siamo cresciuti insieme nella Fiorentina da calciatori, poi abbiamo intrapreso percorsi calcistici diversi. Lui in campo ha fatto la Serie A e io ho avuto una carriera più modesta, in C, soprattutto al Sud. Da allenatori poi ci siamo ritrovati casualmente alla Juventus, lui era in Primavera e io negli Allievi Nazionali. Siamo stati poi insieme a Benevento e a Novara, prima di una mia nuova esperienza cinese e il successivo ritrovamento”.

IL LAVORO INIZIALE SULLA SQUADRA – “Con mister Baroni c’è stato un confronto sulle caratteristiche della squadra, per come vede il calcio lui. L’organico aveva dei problemi, è stato individuato innanzitutto il cambio modulo. Lui ha lavorato sulla testa. Quando una squadra non fa risultato, la prima cosa che il giocatore perde è la sicurezza, che il mister gli ha dato, facendo poche cose ma bene. Aiutati dai risultati e dalla grandissima disponibilità dei giocatori siamo poi arrivati a questo punto. I ragazzi avevano perso fiducia, ma negli allenamenti davano il massimo. Quando un allenatore ha la disponibilità, con pazienza, con un pezzettino alla volta, riesce a creare un gruppo. Il calcio è corsa, sacrificio, spirito combattivo”.

BARONI DENTRO E FUORI DAL CAMPO – “Vive h24 il suo lavoro, sia con la propria squadra che nello studio degli avversari. Cerca di avere sempre un rapporto schietto e diretto con i calciatori, all’inizio traumatico ma poi tutti lo apprezzano. Li coinvolge e li responsabilizza. Con i filmati mette in evidenza lati positivi e negativi, questa professionalità la trasmette in campo e diventa contagiosa”.

IL MOMENTO ATTUALE – “Avremmo preferito giocare, nel calcio quando il ferro è caldo va battuto. L’impressione è di un gruppo che ci è cresciuto tra le mani. Spesso con Baroni siamo soddisfatti di vedere come si allenano i giocatori. Anzi, a volte hanno troppa esuberanza e dobbiamo frenarli. Il nostro futuro è la partita con la Cremonese. Finita quella penseremo all’Ascoli. La mentalità non cambia. La fame che avevamo per la salvezza deve essere uguale nelle ultime quattro, a prescindere dagli obiettivi”.

PETRUOLO

IL RUSH FINALE – “Questa settimana è stata improntata diversamente rispetto a quanto programmato. Con la sosta abbiamo cambiato qualcosa, facendo poi degli allenamenti distanziati per i motivi che sapete. Non abbiamo potuto fare la parte con la palla in maniera classica, concentrandoci su aspetti di forza specifica su campo. Folorunsho è cambiato nel corso dei mesi? Ha delle qualità fisiche innate, il mister ha avuto la bravura di saperle tirare fuori. La parte fisica è uscita fuori maggiormente.

IL RUSH FINALE – “Come ci arriviamo? Con una situazione omogenea. Le tante partite ravvicinate a inizio maggio sono difficili da affrontare sotto l’aspetto fisico per tutte. Sarà importante lavorare sul recupero. L’aspetto mentale incide tanto su quello fisico, ma la prima cosa fatta quando siamo arrivati è stato osservare. Il gruppo era eterogeneo, c’era chi arrivava da infortuni, chi giocava di più e chi di meno. Le prima cosa è stata capire in che situazione eravamo”.

LA PREPARAZIONE NELL’ERA COVID – “La preparazione nell’era Covid è cambiata, soprattutto perché ci sono state tante partite ravvicinate. C’è da monitorare sempre la situazione, incrociando i dati con la parte sanitaria, per far sì che il giocatore rientri subito in clima da campo e spogliatoio, affinché non rimanga isolato per troppo tempo. Sulla parte fisica invece lavorando, se il soggetto è asintomatico e non sta troppo male, sulla forza”.

RAPPORTO CON BARONI – “Come ho conosciuto il mister? Ho fatto la prima esperienza a Benevento. Ho iniziato a lavorare presto, in Serie D con alcune squadre. Quando dopo Novara il mister si è trovato senza preparatore ci siamo incontrati. Lo ringrazio e ora dopo quattro esperienze speriamo di continuare insieme”.