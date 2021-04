Ponte sullo Stretto, Giovannini: “opera non compatibile con PNRR”

7 Aprile 2021 16:29

Ponte sullo Stretto: le parole del ministro delle infrastrutture e mobilita’ sostenibili, Enrico Giovannini

“Quanto alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, ho gia’ avuto modo di evidenziare come la complessita’ dell’opera non risulti compatibile con la tempistica di realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento con le risorse del PNRR“. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilita’ sostenibili, Enrico Giovannini, al question time alla Camera, spiegando che “al fine di velocizzare l’attraversamento dello Stretto di Messina, recentemente evidenziata nelle risoluzioni approvate dal Parlamento in relazione alla proposta di PNRR, confermo che sono in corso gli approfondimenti necessari sulle diverse soluzioni“. Quindi ha concluso: “Quello che posso dire e’ che i lavori della Commissione ministeriale, istituita presso il Ministero, si concluderanno a brevissimo nelle prossime settimane, con l’elaborazione di una relazione, che presentero’ al Parlamento per aprire un dibattito pubblico efficace e proficuo“.